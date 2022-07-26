Канберра, 26 июля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Еще одно место заражения клещом варроа было обнаружено в Австралии, в результате чего общее число зараженных участков достигло 43. Это ставит медовый бизнес Австралии, который приносит стране до 100 миллионов долларов в год, в крайне тяжелое положение. Об этом 26 июля сообщил телеканал Nine News.

PatoSan Пчелы

Новая вспышка клеща варроа, поражающего пчел, была обнаружена на территории штата Новый Южный Уэльс. Это произошло ровно через месяц после того, как смертельный пчелиный паразит был впервые обнаружен в Австралии.

В министерстве первичной промышленности штата уже сообщили, что в результате вспышки была установлена еще одна зона отчуждения, в пределах которой пчелы и улья должны быть уничтожены.

Отмечается, что на территории Нового Южного Уэльса было уничтожено уже 2487 ульев.