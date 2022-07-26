Уфа, , 11:44 — REGNUM Один млн 757 тысяч га зернобобовых и зерновых культур предстоит убрать аграриям в Башкирии. Об этом 26 июля сообщил глава республики Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

Уборка урожая зерновых с помощью комбайна Volganet.ru

Он сообщил, что в регионе начали собирать урожай.

«Косить озимую рожь начали в Мелеузовском районе, озимую пшеницу — в Куюргазинском. В Ермекеевском, Туймазинском, Куюргазинском, Уфимском районах уже стали молотить самую раннюю культуру — озимый рыжик», — пояснил глава региона.

Он отметил, что сельхозпроизводителям республики предстоит убрать один млн 757 тысяч га зернобобовых и зерновых культур. При этом 262 тысяч га занимают озимые зерновые и один млн 495 тысяч га — яровые зерновые и зернобобовые культуры.

«В этом году рассчитываем и на 435 тысяч 631 га масличных культур, 44 тысяч 320 га сахарной свеклы, три тысячи 900 га картофеля и овощей», — заявил Хабиров, отметив, что такие прогнозы являются не плохими.

По его словам, при этом специалисты «осторожничают» с цифрами.

«Прошлогодняя засуха всех заставила по-другому подходить к планированию. Но в этом году погода в период созревания урожая была благосклонной. И даже обильные дожди не особо помешали», — отметил он.