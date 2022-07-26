Донецк, , 11:37 — REGNUM Украинские нацисты обстреляли Петровский район Донецка и населённый пункт Александровка. Об этом 26 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уточняется, что обстрел Александровки о стороны ВСУ был зафиксирован в 10:55 (совпадает с мск) и в ходе него по населённому пункту было выпущено шесть мин калибра 120 мм.

Также указывается, что в 11:15 киевские боевики обстреляли Петровский район Донецка, выпустив по нему 12 мин калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с начала эскалации на территории Донецкой Народной Республики погибли 265 мирных жителей.