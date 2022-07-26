Донецк, 26 июля 2022, 11:37 — REGNUM В Донецкой Народной Республике за 160 дней эскалации погибли 265 мирных жителей, в том числе 16 детей, сообщает 26 июля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Отмечается, что за указанное время пострадали 2740 человек, в том числе 181 ребенок.
Боевики ВСУ за 160 дней выпустили по территории ДНР 4274 боеприпаса, в том числе 31 ракету «Точка-У», 14 ракет РСЗО «Смерч», 153 ракеты РСЗО «Ураган» и 9433 ракеты РСЗО «Град».