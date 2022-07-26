Воронеж, , 11:36 — REGNUM Более 40 мероприятий подготовлено в Воронеже ко Дню Военно-морского флота России, который отмечается 31 июля. План мероприятий опубликовала администрация Воронежа.

Воронеж Марина Каширская © ИА REGNUM

Часть мероприятий — поздравления ветеранов флота, флешмобы, тематические занятия и уроки, выставки уже проходят в разных районах города.

Общегородские мероприятия откроются поминальным богослужением в храмах Воронежа 31 июля в 08:00. Затем, в 09:30 в Кольцовском сквере состоится праздничный сбор ветеранов ВМФ и воинов запаса. В 10:10 состоится возложение цветов и венков к мемориалу на площади Победы, а в 10:30 цветы будут возлагать к памятнику Петру I в Петровском сквере.

Одним из центральных и зрелищных событий праздника станет уже традиционная «Петровская регата» — она стартует в центре гребли на байдарках и каноэ в 08:00.