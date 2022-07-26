Оренбург, 26 июля, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Заместитель главы Оренбурга по социальным вопросам Елена Иванова уходит со своего поста. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе мэрии.

Иван Шилов ИА REGNUM Оренбург

Должность она покинет с 3 августа. Основанием для этого стало её собственное желание.

По данным мэрии, женщина вернётся в педагогическую сферу. Как сообщало ИА REGNUM, на работу в горадминистрацию она пришла в декабре 2019 года. Перед этим Иванова возглавляла гимназию №5.