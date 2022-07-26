Калуга, 26 июля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Количество дорожно-транспортных происшествий на федеральных дорогах в Калужской, Брянской, Смоленской и Орловской областях Центрального федерального округа за шесть месяцев 2022 года снизилось на 20% по отношению к аналогичному периоду 2021 года. Об этом 26 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя начальника ФКУ «Упрдор Москва — Бобруйск» федерального дорожного агентства Ярослава Долгалёва.

Пресс-служба правительства Калужской области В управлении автомобильной магистрали «Москва — Бобруйск» федерального дорожного агентства»

За первое полугодие на федеральных трассах произошло 140 ДТП, что на 36 меньше показателей 2021 года. На федеральных дорогах на 22% уменьшилось количество раненых и на 42% погибших. Основными причинами ДТП являются несоблюдение дистанции, выезд на встречную полосу, несоблюдение очередности проезда светофора и несоблюдение скоростного режима.

В Брянской области количество ДТП сократилось на 40%, в Орловской — на 38%, в Смоленской — на 20% и в Калужской - на 3%. Почти в четыре раза снизилось количество мест концентрации аварийно-опасных участков на подведомственных дорогах. В 2017 году таких участков было 22, к концу 2021 года осталось шесть.

«Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, проведение мероприятий направленных на снижение потенциально опасных участков автодорог и повышение безопасности дорожного движения являются одними из главных приоритетов деятельности Федерального дорожного агентства», — отметил Ярослав Долгалёв.

В 2022 году в целях повышения безопасности будет реализован комплекс мероприятий, направленный на снижение аварийности. В нормативное состояние приведут порядка 200 км федеральных трасс в четырёх регионах ЦФО. Общая протяжённость подведомственных федеральных автомобильных дорог ФКУ «Упрдор Москва — Бобруйск» составляет 1510 км, из них на Калужскую область приходится 501 км, на Брянскую — 405 км, Смоленскую — 538 км и на Орловскую — 64 км.