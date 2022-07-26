Донецк, , 11:32 — REGNUM С начала эскалации на территории Донецкой Народной Республики погибли 265 мирных жителей. Об этом 26 июля сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным представительства, за 160 дней эскалации погибли 265 гражданских лиц, в том числе 16 детей.

«Полные данные по погибшим гражданским лицам на освобожденной в ходе СВО территории устанавливаются», — уточняется в заявлении.

За этот период в границах республики до начала спецоперации ранения различной степени тяжести получили 1236 гражданских лиц, в том числе 95 детей. На освобождённых территориях ранения получили 1504 человека, в том числе 86 детей.

Общее число раненых составило 2740, в том числе 181 ребёнок.