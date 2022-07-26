Кызыл, 26 июля, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Герою России Мергену Донгаку вручили сертификат на квартиру в одном из строящихся домов в Кызыле. Об этом написал в своём телеграмм-канале глава Тувы Владислав Ховалыг после встречи с военнослужащим, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Телеграмм-канал Владислава Ховалыга Герой России Мерген Донгак

«Ещё раз убедился, что героями не становятся случайно. Слушая Мергена, понимаю, что он по-другому поступить не мог. Конечно же, низкий поклон родителям Героя», — отметил он, заявив, что армию с такими воинами победить невозможно.

Глава региона также обсудил со старшим сержантом вопрос о поддержке военнослужащих и их семей. По словам Мергена Донгака, каждая посылка из родных краев придает сил солдатам на передовой.