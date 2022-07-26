* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:31 — REGNUM В афганской провинции Газни боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали пятерых туристов. Согласно источникам, эти туристы являются гражданами Турции. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан

Туристы были арестованы 25 июля во время осмотра исторических минаретов Газни вооружёнными талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а затем на двух пикапах доставлены в командование безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Газни.

Официальные представители местных талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не предоставили никаких подробностей по этому поводу.

По некоторым данным, туристов отпустили уже через несколько часов после ареста.