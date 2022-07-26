Украина, 2 августа, 2011, 13:48 — ИА Регнум. В ближайшие дни компания " Нафтогаз Украины " объявит тендер на приобретение еще одной современной буровой установки. Соответствующее заявление заместителя главы правления компании Вадима Чупруна обнародовала пресс-служба украинского правительства, передает корреспондент ИА REGNUM в Киеве 2 августа.

"Состоялся технический совет, где утверждены абсолютно все технические характеристики на закупку второй установки, глубина бурения которой будет до 120 метров, что почти вдвое больше тех, которые у нас есть сейчас. Это будет сверхсовременная установка, завтрашний, а не вчерашний день", - подчеркнул Чупрун, отметив, что тендерные процедуры начнутся уже в ближайшее время, "буквально на днях". Он подчеркнул, что НАК "Нафтогаз Украины" планирует сделать процедуру закупки буровой установки как можно больше публичной. "Мы хотим этой процедуре предать серьезной гласности, прозрачности, поэтому приглашаем всех представителей общественных организаций и СМИ. На процедуру, связанную с открытием тендерных пакетов, мы хотели бы пригласить буквально всех желающих. Пусть они увидят цену, увидят и услышат ответы на многие вопросы, которые возникали при покупке первой буровой", - сказал Чупрун.

По словам представителя правительства, первая буровая установка начнет действовать на шельфе Черного моря уже в начале 2012 года, вторая - в конце 2012 года. "Только на Субботинском месторождении первая буровая установка в ближайшее время должна будет пробурить до 50 скважин. Согласно задачам, поставленным руководством страны, добыча газа на Черноморском шельфе к 2015 году будет увеличена в 1,8-2 раза", - резюмировал он.