Брюссель, , 11:31 — REGNUM Заявление «Газпрома» о дальнейшем сокращении поставок в Европу с 27 июля политически мотивировано, заявила 26 июля европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, как передает агентство Reuters. Симсон не приняла объяснение компании о том, что поставки сокращаются из-за технической необходимости.

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«Мы знаем, что для этого нет никаких технических причин. Это политически мотивированный шаг, и мы должны быть готовы к этому. И именно по этой причине упреждающее сокращение спроса на газ является разумной стратегией», — сказала Симсон, прибыв на встречу министров энергетики стран ЕС в Брюсселе.

По словам Симсон, она ожидает, что министры достигнут соглашения о предложенном Еврокомиссией чрезвычайном плане по ограничению потребления газа в ЕС.

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