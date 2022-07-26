Москва, , 11:30 — REGNUM Законопроект о праве родителей детей-инвалидов использовать дополнительные выходные 24 дня подряд внесли в Госдуму парламентарии от «Единой России», передает корреспондент ИА REGNUM 26 июля.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Предлагаемые изменения позволят накапливать дополнительные выходные и использовать их как полноценный отпуск — до 24 дней подряд.

Сейчас государство предоставляет четыре дополнительных выходных для ухода за детьми-инвалидами ежемесячно. Мерой пользуется 10% тех родителей, кому она положена, потому что такие выходные нельзя накопить и использовать подряд, они «обнуляются» каждый месяц.

«Это неудобно, и родители неоднократно обращались к нам с просьбой решить этот вопрос», — отметил один из авторов законопроекта, секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

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