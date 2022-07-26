Челябинск, , 11:32 — REGNUM Единственная заявка участника, который готов был провести консервацию объекта на территории ФГУП «Производственное объединение «Маяк» в Челябинской области, была отклонена. Многомиллионный тендер госкорпорации «Росатом» в итоге был признан не состоявшимся, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Росатом Em-group.ru

«По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке. Заявка не соответствует требованиям», — отмечается в карточке тендера.

Напомним, за услуги госкорпорация готова была заплатить 377 млн рублей, которые предусмотрены в федеральном бюджете. В задачи исполнителя входили работы на водоёме В-17 «Старое болото» в городе Озерске. Предполагался аванс в размере 50%. Работы планировалось начать в августе 2022 года и закончить до конца 2023 года.