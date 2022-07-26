Тверь, 26 июля, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Тверские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве подростка, совершённом в Кирах ночью 25 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Тверской области.

Sledcom.ru Следственный комитет

В отношении подозреваемого, местного жителя 1983 года рождения, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ — «Убийство». Как полагает следствие, ночью 25 июля мужчина, находившийся в помещении кафе, не менее одного раза выстрелил в несовершеннолетнего, который проник в здание. Юноша скончался по пути в больницу.

Следователи на месте происшествия изъяли орудие убийства, при содействии полиции был установлен и задержан подозреваемый. В настоящее время он допрошен следователем. Решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.