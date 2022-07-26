Брянск, , 11:31 — REGNUM Уголовное дело о мошенничестве возбуждено после проверки открытого письма сотрудников спортивной школы «Партизан» в Брянске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Уголовный кодекс Российской Федерации Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе проверки доводов, изложенных в письме, выявлены многочисленные нарушения Трудового кодекса РФ в части оплаты труда сотрудникам и возмещения им расходов по командировкам. По постановлениям прокурора руководитель образовательного учреждения привлечён Государственной инспекцией труда в Брянской области к административной ответственности и подвергнут штрафу.

Кроме того, выявлены факты хищения более 340 тысяч рублей — бюджетные средства якобы направлялись на оплату тренировок спортивных групп, на деле не существовавших.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле надзорного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, тренеры муниципальной спортивной школы направили открытое письмо к властям в начале июня 2022 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Брянске тренеры спортшколы требуют проверить руководство