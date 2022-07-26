Москва, 26 июля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Беспорядочная мобилизация на Украине приведёт к тому, что Киев полностью потеряет свою армию. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 26 июля выразил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мобилизация

«О моральном духе украинской армии говорить не приходится, а новая волна мобилизации затрагивает случайных прохожих на улице. В качестве административного наказания человек получает повестку в армию. Однако в результате формируется неготовая к военным действиям армия. Люди, увидев доблесть Вооружённых сил РФ, будут сдаваться. И для России — это победа. Таким образом, Украина делает шаг к полной потере своей армии, полной невосполнимости потерь на фронте и внутреннему сепаратизму населения, который будет противостоять насильной мобилизации», — отметил собеседник ИА REGNUM.

Ранее газета The New York Times указала на то, что беспорядочный призыв на военную службу на Украине в рамках всеобщей мобилизации снижает моральный дух в рядах вооруженных сил (ВСУ). Издание отмечает, что мобилизация на Украине держит в страхе население из-за своего «скрытого и беспорядочного характера и противоречия государственным законам».

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