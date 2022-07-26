Донецк, 26 июля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования подвергли артиллерийскому обстрелу Кировский район Донецка. Об этом 26 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что обстрел Кировского района Донецка со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 11:10 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено шесть снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что полиция проведёт проверку записей в социальных сетях стендап-комика Данилы Поперечного на предмет дискредитации Вооружённых сил России.