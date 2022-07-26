Москва, 26 июля 2022, 11:25 — REGNUM Законопроект о регулировании исламского банкинга в России скорее всего будет внесен в Госдуму в сентябре 2022 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM 26 июля глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП).

Анатолий Аксаков
Анатолий Аксаков
Duma.gov.ru

«У нас еще переговорные процессы идут. Может быть в августе, но скорее в сентябре», — сказал депутат.

Напомним, исламский банкинг подразумевает ведение банковской деятельности в соответствии с нормами ислама. К примеру, запрещены ссудные проценты, при этом вместо классического кредитования используются такие инструменты как рассрочка, лизинг, долевое финансирование и так далее.

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