Москва, , 11:25 — REGNUM Законопроект о регулировании исламского банкинга в России скорее всего будет внесен в Госдуму в сентябре 2022 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM 26 июля глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП).

Анатолий Аксаков Duma.gov.ru

«У нас еще переговорные процессы идут. Может быть в августе, но скорее в сентябре», — сказал депутат.

Напомним, исламский банкинг подразумевает ведение банковской деятельности в соответствии с нормами ислама. К примеру, запрещены ссудные проценты, при этом вместо классического кредитования используются такие инструменты как рассрочка, лизинг, долевое финансирование и так далее.

Читайте ранее в этом сюжете: Систему исламского банкинга опробуют в Чечне и Дагестане