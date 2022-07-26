Москва, 26 июля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Законопроект о регулировании исламского банкинга в России скорее всего будет внесен в Госдуму в сентябре 2022 года, заявил корреспондентуИА REGNUM26 июля глава комитета Госдумы по финансовому рынкуАнатолий Аксаков (СРЗП).

Duma.gov.ru Анатолий Аксаков

«У нас еще переговорные процессы идут. Может быть в августе, но скорее в сентябре», — сказал депутат.

Напомним, исламский банкинг подразумевает ведение банковской деятельности в соответствии с нормами ислама. К примеру, запрещены ссудные проценты, при этом вместо классического кредитования используются такие инструменты как рассрочка, лизинг, долевое финансирование и так далее.