* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:24 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) закрыли офис частного телерадиоканала «Рохе Фардо» в Кабуле и заблокировали частоту вещания. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Прекращение вещания телеканала Wikiwand.com

По информации источника, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опечатали главный вход офиса этой сети неделю назад и требуют выплаты налогов.

Вещание сети всё ещё продолжается, но сотрудники должны добираться на работу через чёрный вход. При этом ответственный редактор покинул страну после этого инцидента.

Кроме того, месяц назад талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заблокировали частоту телеканала и отключили от местного вещания. Теперь к нему можно получить доступ только через спутник. Радиопередачи «Рохе Фардо» также заблокированы. Хотя радио- и телепередачи «Рохе Фардо» продолжали выходить после прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти, в их программы было внесено много изменений и ограничений.

Этот канал принадлежит Мохаммаду Мохаккеку, который находится за границей. Он является одним из убеждённых критиков и противников талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ранее обвинил группировку в военных преступлениях в Балхабе, Панджшере и Баглане.

Телерадиоканал «Рохе Фардо» входил в число СМИ, выступавших против «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и критически настроенных по отношению к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в течение последних двух десятилетий, и называл группировку террористической.

Напомним, что Мохаммад Мохаккек, этнический хазареец и уроженец Мазари-Шарифаа — афганский политический деятель, заместитель главы временной администрации Афганистана в 2002 году, член парламента при предыдущем правительстве. Основатель и председатель Партии исламского единства народа Афганистана.