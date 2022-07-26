Москва, , 11:23 — REGNUM Полиция проведёт проверку записей в социальных сетях стендап-комика Данилы Поперечного на предмет дискредитации Вооружённых сил России. Об этом 26 июля сообщает РЕН ТВ.

Данила Поперечный Скриншот с YouTube

По информации СМИ, проверка проводится по заявлению гражданина, утверждающего, что Поперечный написал в соцсетях о плохом отношении к спецоперации. Заявление поступило в отдел МВД России по Ярославскому району Москвы.

Отметим, что в России существует как административная, так и уголовная ответственность за дискредитацию ВС РФ.