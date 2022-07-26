Вашингтон, 26 июля, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки часто делают просчёты, участвуя в украинском кризисе, что влияет на эскалацию конфликта. Об этом 26 июля заявил издатель журнала The National Interest Дмитрий Саймс.

New America Дмитрий Саймс

По его мнению, США допустили пять ключевых ошибок по отношению к России и Украине. Первая из них — игнорирование предупреждений Москвы о том, что расширение НАТО будет рассматриваться как угроза безопасности.

Второй ошибкой он назвал решение заблокировать для России дипломатические пути урегулирования ситуации. По его словам, любые шаги Москвы трактовались слишком агрессивно.

Третьей ошибкой Саймс считает недооценку Вашингтоном серьёзности требований Москвы и переоценку собственного влияния на мировой арене. Он подчеркнул, что США уже не обладают неоспоримым глобальным доминированием — ни экономическим, ни политическим, ни военным.

Четвёртой ошибкой он посчитал непродуманность санкций против России, которые были приняты только ради демонстративного эффекта «солидарности».

Пятым и главным промахом Саймс назвал готовность передать Киеву возможность управлять американской политикой.

«Было бы нарушением суверенитета позволить иностранному правительству де-факто контролировать поддержку США в противостоянии с другой ядерной державой», — отметил он.

Саймс добавил, что НАТО продолжает накачивать Украину оружием, выделяя десятки миллиардов долларов. Москва при этом не раз заявляла, что военная помощь Запада только затягивает конфликт.