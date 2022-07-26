Москва, 26 июля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Опыт Совета экономической взаимопомощи по использованию переводного рубля можно было бы использовать в отношениях между странами Евразийского экономического союза, СНГ и БРИКС, заявил корреспонденту ИА REGNUM 26 июля глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП).

Иван Шилов ИА REGNUM Анатолий Аксаков

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Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал пять основных причин, почему доллар теряет свои позиции как мировая валюта. В частности, он связал это с использованием доллара в качестве инструмента борьбы и тем, что американская валюта не обеспечена реальными товарами.

Аксаков напомнил, что заменить доллар попытался евро, который также стали впоследствии использовать как средство борьбы.

«Я думаю, что страны БРИКС просто интенсифицируют тот переговорный процесс, который у них раньше велся для того, чтобы выработать как раз валютное соглашение, позволяющее учесть интересы всех участников. В этом плане я думаю, что надо вернуться к оценке переводного рубля. Это работало в Совете экономической взаимопомощи. Было прекрасное средство взаиморасчета, валюта практически была инструментом учета перемещения товаров в международной торговле и международных взаимоотношениях. К этому, считаю, надо вернуться», — сказал депутат.

По его словам, подобный опыт можно было бы распространить на взаимодействие со странами СНГ, ЕАЭС и БРИКС.

«Допускаю, что это будет хороший пример того, как налаживать финансовые взаимоотношения между странами», — заключил Аксаков.