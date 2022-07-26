София, 26 июля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Тысячи сотрудников пенитенциарной системы Болгарии вышли 26 июля на масштабные региональные акции протеста с требованием к действующему правительству и региональным властям повысить заработную плату и улучшить условия труда тюремных надзирателей и судебных приставов. Об этом сообщает БТВ.

Nathan Keirn Протест

Согласно официальной информации, демонстрации проходят в Бургасе, Варне, Пловдиве, Стара-Загоре и других крупных болгарских городах.

Предполагается, что в ближайшее время протестные мероприятия состоятся в столице страны Софии. По свидетельствам очевидцев, митингующие активисты держат плакаты с надписями «Зарплата — дело чести!» и «До каких пор будем бедствовать?». Местная полиция в ход протестных маршей не вмешивается.

Напомним, ранее правительство Кирила Петкова гарантировало указанной категории служащих прибавку к жалованию на сумму в 300 левов ($157) и дополнительные социальные выплаты. Ни одно из этих обещаний выполнено не было.