Лондон, 26 июля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В ходе биржевых торгов цена на газ в Европе превысила отметку в $1900 за тысячу кубометров. Это 26 июля следует из данных лондонской биржи ICE.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

По информации торговой площадки, по состоянию на 09:58 мск стоимость августовских фьючерсов на поставку газа оставляла $1926,7 за тысячу кубометров, что есть рост на 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что газовые хранилища в Евросоюзе в настоящее время заполнены на 66%.