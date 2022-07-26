Москва, 26 июля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Включить в тарифы на услуги ЖКХ расходы на создание цифровой инфраструктуры при установке умных приборов учёта воды и тепла, на IT-технологии в ЖКХ предлагает Минстрой России, пишет 26 июля газета «КоммерсантЪ».

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Издание отмечает, что имеется ввиду масштабная цифровизация строительной отрасли и ЖКХ стоимостью 393 млрд руб. до 2030 года — установка интеллектуальных приборов учёта, «умных» датчиков, систем контроля зданий и др. Минстрой уже направил соответствующий проект постановления правительства РФ в профильные ведомства.

При этом ФАС выступает против инициативы Минстроя РФ объясняя, что расходы на IT-технологии в ЖКХ могут привести к росту общего платежа за коммунальные услуги сверх инфляции в ряде регионов России.

РанееИА REGNUMсообщало, в России с 1 июля 2022 года примерно на четыре процента поднялись тарифы на услуги ЖКХ.

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