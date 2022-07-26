Красноярск, , 11:19 — REGNUM В Красноярском крае за прошедшие сутки выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусом. 31 человек госпитализирован в стационар, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

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Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 367 767. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 356 210 пациентов, в том числе 28 за сутки.

Зарегистрирован также один летальный случай среди ковид-пациентов. По состоянию на 26 июля, всего жертвами коронавируса в регионе стали 10 908 человек.