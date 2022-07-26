Москва, , 11:18 — REGNUM При закреплении депутатов Госдумы в работе с избирателями в ЛНР будет учитываться работа, которая велась ими там ранее, сообщил координатор группы по межпарламентским связям с Народным Советом ЛНР Виктор Водолацкий («Единая Россия»).

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий Rostov.er.ru

«Депутатов, изъявивших желание участвовать в решении вопросов граждан, проживающих в ЛНР, больше, чем количество районов. В этой связи принято решение учитывать в закреплении за депутатами Государственной думы тех районов и городов ЛНР, в которых они уже ведут практическую работу», — цитирует пресс-служба Госдумы Водолацкого.

По поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина прошло организационное совещание по закреплению за депутатами Госдумы районов и городов ЛНР. Разговор шёл об организации приема граждан, работы по решению проблем жителей, по оказанию гуманитарной помощи и других вопросах.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Володин заявил, что российские парламентарии при работе с избирателями в ЛНР будут учитывать соглашения, которые заключают регионы с районами и городами республики.

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