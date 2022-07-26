Санкт-Петербург, 26 июля, 2022, 11:17 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки зафиксировали 794 случая заражения коронавирусом, что на шесть случаев больше, чем сутками ранее. Об этом 26 июля сообщили в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Жертвами вируса за сутки стали восемь человек. Это ровно столько же, сколько и в предыдущие сутки.

Количество переболевших ковидом за сутки пополнилось на 367 человек. Этот показатель снизился на 182 пациента по сравнению с прошлыми сутками.

Отметим, что за всё время действия пандемии в Санкт-Петербурге выявили 1 547 340 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19, как основной причины, скончались 34 303 пациента, а выздоровели 1 506 983 человека.