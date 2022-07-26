Миннеаполис, США, , 11:15 — REGNUM Жители США недовольны бесплатными медицинскими услугами, которые получают в их стране украинские военнослужащие, сообщает RT.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным СМИ, в комментариях к новостям в местных СМИ о том, что в городе Миннеаполис штата Миннесота бесплатно протезируют украинских солдат, вызвала негативные отклики.

Жители пишут, что пока власти устраивают бесплатные операции нацистам, американские ветераны оказываются бездомными и ночуют под мостами.

«Зеленский — в буквальном смысле актёр, нанятый, чтобы играть роль украинского президента для военно-промышленного комплекса. Агрессор и задира здесь — Запад», — цитирует СМИ один из комментариев.