София, 26 июля, 2022, 11:14 — ИА Регнум. В результате спецоперации, проведенной сотрудниками пограничной службы Болгарии, в районе контрольно-пропускного пункта «Дунайский мост» на болгарско-румынской границе изъята крупная партия наркотических веществ. Об этом 26 июля сообщает БНР.

(сс)apoltix Полиция Болгарии

По предварительным данным, нелегальный товар перевозился в рефрижераторе грузового автомобиля и был спрятан в коробках с сухим кормом для животных. Грузовик следовал из Франции в Турцию.

Общая сумма изъятых наркотиков превышает $100 тыс. Водитель транспортного средства задержан.

Ведется следствие.