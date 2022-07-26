Кабул, , 11:11 — REGNUM Спустя пять дней после смерти афганского альпиниста Али Акбара Сахи его тело так и не доставлено в базовый лагерь у горы К2 (Чогори) на северо-востоке Пакистана. Об этом Afghanistan International сообщили семья погибшего.

Горы Иван Шилов © ИА REGNUM

Сахи погиб 20 июля во время восхождения на К2, вторую по высоте вершину в мире после Джомолунгмы. Его родственники говорят, что узнали о трагедии на следующий день.

По словам Иршада, брата Али Акбара, всё это время они пытались получить его тело, но сделать это пока не удалось. Он сказал, что они находятся в контакте, в том числе с Karakorum Expeditions, страховой компанией Global Rescue и посольством Афганистана в Исламабаде, чтобы спустить тело Сахи.

В ответ на запрос Afghanistan International компания Global Rescue, застраховавшая Али Акбара Сахи, заявила, что, учитывая расположение, труднодоступность и политику пакистанских властей, правительство этой страны взяло на себя ответственность за миссию по доставке тела Али Акбара Сахи. Компания заявила, что как только появится новая информация, она поделится ею с семьей Сахи.

Пакистанские власти пока никак не прокомментировали этот вопрос.

К2 высотой 8611 метров над уровнем моря является второй по высоте вершиной на Земле после Эвереста. Часть этих горных пиков расположена в части Кашмира, находящейся под управлением Пакистана, а другие — в Китае, Индии и Непале.

Али Акбар Сахи был капитаном команды альпинистов «Hike and Venture», состоящей из девяти человек. В 2020 году эта команда покорила пик Наушах (7492 м, является высочайшей вершиной Афганистана) на северо-востоке Афганистана после 17 дней восхождения.