Москва, , 11:11 — REGNUM Депутаты Госдумы от СРЗП направили в правительство России законопроект о предоставлении волонтёрам социальных льгот, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июля.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

«Добровольцам, которые в течение не менее одного года занимаются оказанием помощи в ДНР, ЛНР и на освобождённых территориях Украины, мы предлагаем предоставить специальный пакет социальных льгот от государства», — заявил лидер партии Сергей Миронов.

Волонтерам предлагается компенсировать стоимость проезда на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме такси, дать им 50-процентную льготу по оплате проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения в сроки действия сезонных тарифов.

Кроме того, предлагается дать им 50-процентную скидку на оплату стоимости капремонта и содержания жилья, причем, по мнению авторов, эта льгота должна распространяться и на проживающих с ним нетрудоспособных членов семьи. Также предлагается предоставить 50-процентную льготу на оплату ЖКХ и компенсировать стоимость платы за услуги связи, включая сотовую связь.

Законопроект направлен в правительство на получение отзыва.

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