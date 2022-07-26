Луганск, 26 июля, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Силы Луганской Народной Республики за сутки уничтожили до 67 боевиков ВСУ, а также пять бронетранспортеров и одну долговременную огневую точку. Об этом 26 июля сообщили в Народной милиции ЛНР.

Rusvesna.su Народная милиция ЛНР

«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 67 человек личного состава, пять бронетранспортеров, три единицы специальной автомобильной техники, одна долговременная огневая точка», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 24 июля войска Луганской Народной Республики уничтожили 120 украинских боевиков.

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