Самара, , 11:18 — REGNUM Бывшего сотрудника полиции и индивидуального предпринимателя обвинили в покушении на мошенничество в особо крупном размере в Самарской области. Об этом 26 июля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону в своем официальном телеграм-канале.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

По версии следствия, один из фигурантов уголовного дела узнал о наличии значительных доходов предприятия, с которым представляемая им фирма состояла в договорных отношениях.

В материалах дела указано, что он захотел похитить денежные средства этого общества с ограниченной ответственностью и предложил принять участие в совершении данного преступления полицейскому, который должен был предоставить сведения о порядке и организации проведения доследственной проверки, а также осуществлять контроль за дальнейшим ее проведением.

«После организации указанной проверки, основанием для которой послужило заявление одного из обвиняемых, мужчины предложили директору вышеуказанного общества с ограниченной ответственностью оказать содействие в принятии решения о прекращении данных проверочных мероприятий за денежное вознаграждение в размере пять миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что фигуранты уголовного дела были задержаны сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области после получения денег.

По версии следствия, помимо этого, с 2018 года по 2020 год один из фигурантов уголовного дела, который занимал различные должности в структуре ДПС ГИБДД УМВД России по городу Самаре, получил от двух подчиненных сотрудников взятку в размере более двух млн 600 тысяч рублей за общее покровительство и попустительство по службе.

По данному факту в отношении экс-полицейского и индивидуального предпринимателя было возбуждено уголовное дело. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.