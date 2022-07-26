Белгород, 26 июля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Прямой беспересадочный поезд по маршруту Москва — Валуйки Белгородской области начнёт курсировать с 1 августа, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 26 июля в пресс-службе правительства региона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM В поезде

Подобный маршрут, который пользовался популярностью у пассажиров, существовал до 2014 года. С 1 августа 2022 года движение поезда восстанавливается, прицепная группа из трёх плацкартных и одного купейного вагона будет следовать из Валуек в Москву через Старый Оскол — Губкин — Курск — Орёл.

Отправление из Москвы через день с Восточного вокзала в 19:42, прибытие в Валуйки на следующий день в 10:40. Из Валуек поезд назначен в 17:40 также через день со 2 августа, прибытие в Москву в 9:14.

По маршруту движения поезда на территории Белгородской области предусмотрены остановки на станциях Волоконовка, Новый Оскол, Чернянка, Котёл, Старый Оскол и Губкин.