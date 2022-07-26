Санкт-Петербург, 26 июля, 2022, 11:22 — ИА Регнум. В международном аэропорту «Пулково» с 27 июля возобновляются рейсы в столицу провинции Сычуань, в город Чэнду. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сообщили 26 июля в пресс-службе компании ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», управляющей петербургским аэропортом.

pulkovoairport.ru Самолет авиакомпании Sichuan Airlines.

Так, с 27 июля по средам «Пулково» начнет обслуживать рейсы авиакомпании Sichuan Airlines. Согласно расписанию, вылет из аэропорта Чэнду запланирован на 16:15, прибытие в Санкт-Петербург — на 19:50. Обратный рейс вылетит из Санкт- Петербурга в 21:50, прибытие в Чэнду — в 11:05.

«Время для каждого аэропорта указано местное. Расписание актуально до конца октября», — отметили в пресс-службе добавив, что кроме этого, авиакомпанией запланированы несколько дополнительных чартерных рейсов.

Отметим, что въезд на территорию Китая разрешен отдельным категориям пассажиров. Кроме этого, пассажирам, отправляющимся в Китай из России, необходимо иметь при себе ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета, а также тест на антитела IgM, которые должны быть проведены в медицинских учреждениях, аккредитованных по стандарту ISO15 189 (справки на китайском или на английском языках). Также по прибытии пассажирам необходимо пройти 14-дневный карантин в условиях обсерватора и повторный ПЦР-тест.

Напомним, что авиасообщение между Санкт-Петербургом и китайским Чэнду было приостановлено из-за ограничений, связанных с COVID-19 в конце 2019 года.