Чебоксары, 26 июля, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Причиной появления зелени и запаха гниения на Волге в Чувашии стали водоросли, которые из-за жары и застаивания воды начали активно цвести и затем разлагаться. Это «природный процесс», сообщили ИА REGNUM в минприроды Чувашии, комментируя зелёный цвет Волги.

ИА REGNUM На Волге

В социальных сетях стали появляться фотографии с видами Волги в Чувашии: на них запечатлена зелёная жижа, которая наблюдается повсеместно на реке. В ведомстве ссылаются на то, что «так называемое цветение» Волги происходит каждое лето «из-за активного прогревания воды», чему способствуют жара, застаивание воды и мелководье, в том числе «небольшая глубина» Чебоксарского водохранилища.

«Во время массового «цветения» в несколько раз сокращается количество солнечного света, поступающего в водные объекты. В результате находящиеся на дне растения выделяют недостаточное количество кислорода, что приводит к мору рыбы», — поясняют особенности химико-биологического процесса в минприроды Чувашии.

Из-за жары стали цвести и разлагаться водоросли, накрывая собой реку как «зелёная вязкая субстанция» и став причиной запаха из-за гниения.

«Такое явление наблюдается в пресных хорошо прогреваемых водоёмах. Это природный процесс», — заявляют в министерстве природных ресурсов республики.

Глава ведомства Эмир Бедертдинов напоминает, что на Волге построен каскад гидротехнических сооружений с непроточным режимом. Кроме того, Чебоксарское водохранилище эксплуатируется на промежуточном подпорном уровне (63 метра вместо 68), так как строительство Чебоксарского гидроузла не завершено.

Чиновники сообщают, что до постройки Волжско-Камского каскада ГЭС речная вода преодолевала расстояние от Валдая до Астрахани за месяц, а теперь «это может тянуться годами».

Как сообщало ИА REGNUM, Чебоксарское водохранилище расположено на территории трёх регионов (Чувашия, Марий Эл, Нижегородская область) и несколько десятков лет эксплуатируется на пониженной 63-метровой отметке. Работы по подъёму водохранилища до проектных 68 метров должны были быть завершены в 1987 году, однако этого не было сделано из-за отсутствия финансирования, и вопрос до сих пор остаётся открытым. Чувашия вместе с энергетиками выступает за подъём уровня воды до проектной отметки, ссылаясь на обмеление реки, узкий транспортный коридор и угрозу экологической катастрофы.