Тверь, 26 июля, 2022, 11:05 — ИА Регнум. VI гастрономический фестиваль «Селигерский рыбник» состоится на центральной набережной города Осташкова Тверской области 30 июля, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Селигерский рыбник

В программе фестиваля — кулинарный конкурс среди предприятий общественного питания «Лучшее рыбное меню». Также будут работать детская площадка «Ни хвоста, ни чешуи», фотовыставка «FISHka Селигера», экспозиция осташковских художников «Селигерский вернисаж». Гости фестиваля смогут стать участниками соревнований по спортивному лову рыбы на поплавочную удочку «Селигерский рыбак». Также предусмотрена культурно-развлекательная программа «Селигерская глубинка», конкурсы и викторины. Кроме того, состоится турнир по Селигерским рюхам. Гостям фестиваля также предложат стать участниками мастер-классов по приготовлению блюд из рыбы.

Отметим, что в августе в Тверской области запланировано несколько фестивалей. Так, состоятся фестиваль «В гостях у Жар — Птицы в деревне Матино» в Кашинском городском округе, международный фестиваль «Паруса России на Селигере» в Осташкове, празднование Дня оленя в Калининском районе, фестиваль картошки в Молоковском муниципальном округе, событие «Шевелино — деревня сказка!» в Торжокском районе и Всероссийский фестиваль авиамоделей «Большие гуси» в Старицком районе.