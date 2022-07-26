Москва, , 11:04 — REGNUM Нынешняя политика Европы в отношении России — это отвратительный коктейль из высокомерного хамства, подростковой инфантильности и примитивной глупости. Об этом в своём Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Government.ru

По его словам, европейцы вспомнили, про зиму, а альтернативные поставки газа, нефти и угля дороги или просто нереальны. «Они осознали, как трудно сидеть на трёх стульях — и Украине помогаем, и России вредим, но и своя экономика и люди тоже не чужие «, — пояснил Медведев.

«Истерика спровоцировала в Европе тяжёлую диарею от страха замёрзнуть в своих жилищах. При этом лечиться от поноса европейские умники предлагают проверенным лекарством: наращиванием поставок оружия Киеву и войной до победного конца. Но скоро придут холода», — написал зампред Совбеза.

Ранее ИА REGNUM сообщало Евросоюза очередным пакетом антироссийских санкций показали, что считают своих граждан и бизнес врагами. Об этом 6 июня заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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