Донецк, , 11:04 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли Новобахмутовку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 26 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:30 — населенный пункт Розовка — населенный пункт Новобахмутовка: выпущено восемь мин калибра 120 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 26 июля в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли Кировский район Донецка.