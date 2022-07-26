Москва, 26 июля, 2022, 11:04 — ИА Регнум. «Крестовый поход» Запада на Россию завершился провалом и позором, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире проекта «Соловьёв Live».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Она напомнила, что США перед турне Лаврова по странам Африки «начали оббегать различные страны на уровне своих дипломатических представителей и умолять не фотографировать Лаврова и не фотографироваться с Лавровым».

По словам Захаровой, на изоляцию России американцами брошены информационные войска, состоящие из пресс-секретарей, Белого дома, госдепартамента, спецкоординаторов.

«Они опозорились на весь мир с объявленным крестовым походом против нашей страны», — заключила представитель МИД.