Тбилиси, 26 июля 2022, 11:03 — REGNUM Создание оппозиционными партиями Грузии альтернативных групп по реформам, нужных для вхождения страны в Евросоюз, направлено на срыв евроинтеграции республики. Об этом заявил журналистам председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Ираклий Кобахидзе
Ираклий Кобахидзе
Gd.ge

Он отметил, что первый пункт требований Евросоюза по евроинтеграции Грузии — снижение поляризации между политическими партиями. Создание комитетов по реформам без участия представителей властей, по мнению Кобахидзе, является шагом к наращиванию противоречий.

«Это, помимо того, что вызывает улыбку, является шагами, направленными против конституционного строя. Дело обстоит очень просто, они показывают, что они всячески настроены на саботаж», — сказал лидер «Мечты».

По мнению Кобахидзе, подобные действия оппозиции якобы не достигнут запланированных целей. Он также указал на то, что данные партии фактически отказались участвовать в реализации 12 пунктов, которые требуют от Грузии в Брюсселе для присуждения статуса кандидата на вхождение в ЕС.

Напомним, ранее лидеры грузинские оппозиционные партии «Единое национальное движение», «Стратегия Строителя» и «Лело» организовали альтернативные группы по реформам, которые действуют в обход официальных властей. В этих партиях наотрез отказались участвовать в группах по реформам, созданных при парламенте Грузии.

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