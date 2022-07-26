Тбилиси, , 11:03 — REGNUM Создание оппозиционными партиями Грузии альтернативных групп по реформам, нужных для вхождения страны в Евросоюз, направлено на срыв евроинтеграции республики. Об этом заявил журналистам председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Ираклий Кобахидзе Gd.ge

Он отметил, что первый пункт требований Евросоюза по евроинтеграции Грузии — снижение поляризации между политическими партиями. Создание комитетов по реформам без участия представителей властей, по мнению Кобахидзе, является шагом к наращиванию противоречий.

«Это, помимо того, что вызывает улыбку, является шагами, направленными против конституционного строя. Дело обстоит очень просто, они показывают, что они всячески настроены на саботаж», — сказал лидер «Мечты».

По мнению Кобахидзе, подобные действия оппозиции якобы не достигнут запланированных целей. Он также указал на то, что данные партии фактически отказались участвовать в реализации 12 пунктов, которые требуют от Грузии в Брюсселе для присуждения статуса кандидата на вхождение в ЕС.

Напомним, ранее лидеры грузинские оппозиционные партии «Единое национальное движение», «Стратегия Строителя» и «Лело» организовали альтернативные группы по реформам, которые действуют в обход официальных властей. В этих партиях наотрез отказались участвовать в группах по реформам, созданных при парламенте Грузии.

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