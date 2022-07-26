Мадрид, , 11:03 — REGNUM Министр обороны Маргарита Роблес попросила региональные правительства, особенно власти Кастилии и Леона, не торговаться «ни в плане ресурсов, ни в плане персонала», когда речь идет о предотвращении пожаров. Об этом пишет агентство EFE.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес (в центре) Ministry of the Presidency. Government of Spain

Она напомнила, что предотвращение пожаров — обязанность регионов страны.

Роблес посетила военное подразделение по чрезвычайным ситуациям на авиабазе Торрехон, чтобы посмотреть, как продвигается работа армии против лесных пожаров.