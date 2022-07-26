Мадрид, 26 июля 2022, 11:03 — REGNUM Министр обороны Маргарита Роблес попросила региональные правительства, особенно власти Кастилии и Леона, не торговаться «ни в плане ресурсов, ни в плане персонала», когда речь идет о предотвращении пожаров. Об этом пишет агентство EFE.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес (в центре)
Министр обороны Испании Маргарита Роблес (в центре)
Ministry of the Presidency. Government of Spain

Она напомнила, что предотвращение пожаров — обязанность регионов страны.

Роблес посетила военное подразделение по чрезвычайным ситуациям на авиабазе Торрехон, чтобы посмотреть, как продвигается работа армии против лесных пожаров.