Мадрид, 26 июля, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Министр обороны Маргарита Роблес попросила региональные правительства, особенно власти Кастилии и Леона, не торговаться «ни в плане ресурсов, ни в плане персонала», когда речь идет о предотвращении пожаров. Об этом пишет агентство EFE.

Ministry of the Presidency. Government of Spain Министр обороны Испании Маргарита Роблес (в центре)

Она напомнила, что предотвращение пожаров — обязанность регионов страны.

Роблес посетила военное подразделение по чрезвычайным ситуациям на авиабазе Торрехон, чтобы посмотреть, как продвигается работа армии против лесных пожаров.