Рабат, 26 июля, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Чрезвычайные службы Марокко приступили к тушению лесного пожара в окрестностях города Таунат на севере страны. Об этом 26 июля сообщает Hespress.

Temvremenem.me Лесной пожар

По данным журналистов, пожарные команды пытаются локализовать возгорание площадью 33 гектара, для чего активно привлекаются волонтёры из числа местных жителей.

Отмечается, что в ночь с 25 на 26 июля один из волонтёров погиб, а ещё один — получил серьёзные ожоги и был эвакуирован в госпиталь Тауната.

По данным журналистов, лесные пожары также вспыхнули в окрестностях Танжера и провинции Лараш. К тушению привлечены армейские подразделения и службы безопасности страны.

Ранее метеорологические службы Марокко сообщили о росте среднесуточной температуры, которая варьируется в разных районах страны от 40 до 47 градусов по Цельсию.