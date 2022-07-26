Якутск, 26 июля, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Прокуратура Забайкальского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя Якутии, который осенью 2021 г. обнаружил в лесном массиве на территории Нерюнгринского района тайник с двумя слитками и самородным шлиховым золотом общей массой свыше 2,1 кг.

(сс) kaisender Золото

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК РФ («Незаконные хранение и перевозка драгоценных металлов в крупном размере»).

Обнаруженный драгоценный металл злоумышленник хранил у себя в гараже, а в марте 2022 года решил перевезти и сбыть в п. Забайкальск Забайкальского района Забайкальского края.

Незаконная деятельность мужчины пресечена сотрудниками правоохранительных органов, которые в Чернышевском районе Забайкальского края остановили автомашину по пути следования и изъяли из незаконного оборота драгоценный металл стоимостью 12,5 млн рублей. Уголовное дело расследовано следователями регионального управления ФСБ России и направлено для рассмотрения по существу в Чернышевский районный суд Забайкальского края.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня за контрабандную поставку более 36 кг золота в иностранное государство житель Забайкалья получил 5 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 550 тыс. рублей.

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