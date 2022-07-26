Донецк, 26 июля 2022, 10:57 — REGNUM Силы ДНР совместно с ВС России уничтожила за минувшие сутки РСЗО «Ураган», два «Града» ВСУ и более 20 украинских боевиков, подавлены две огневые точки противника. Об этом 26 июля сообщили в Народной милиции ДНР.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.