Донецк, 26 июля, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Силы ДНР совместно с ВС России уничтожила за минувшие сутки РСЗО «Ураган», два «Града» ВСУ и более 20 украинских боевиков, подавлены две огневые точки противника. Об этом 26 июля сообщили в Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна установка РСЗО «Ураган», две БМ-21 «Град», три грузовых автомобиля и более 20 человек личного состава. Подавлены две огневые точки противника в районах населенных пунктов Авдеевка и Невельское», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.